Тамбовчанку оштрафовали за ложный вызов полиции

Жительницу р. п. Сосновка привлекли к административной ответственности за ложный вызов полиции. Известно, что в начале мая 25-летняя девушка сделала ложный вызов полиции, сообщив в дежурную часть, что ее мать избил отчим. В ходе проверки эта информация не подтвердилась.

В судебное заседание правонарушительница не явилась.

- Фигурантку признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.13 КоАП РФ, ей назначен штраф в 1000 рублей, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.