Тамбовские судебные приставы составили «портрет» алиментщика

Сотрудники УФССП России по Тамбовской области составили «Портрет должника» по алиментам. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

На данный момент в Тамбовской области среди должников по алиментам 83% мужчин и 17% женщин.

- Среднестатистический должник по алиментам в Тамбовской области - это мужчина в возрасте от 28 до 40 лет, ведущий асоциальный образ жизни, - в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Более четверти мужчин-алиментщиков не работают, около 48% должников имеют официальный источник дохода и добровольно осуществляют ежемесячные выплаты добровольно.

Средний возраст женщины-алиментщицы - 25-35 лет. Большинство из них также ведет асоциальный образ жизни, многие лишены родительских прав. Только 12% алиментщиц работают официально и производят выплаты. Средняя сумма задолженности составляет 100 тысяч рублей.

Также в ведомстве отметили, что больше всего должников по алиментам проживает в Мичуринске и Октябрьском районе Тамбова. Меньше всего алиментщиков живет в Мордово.

С начала года к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей привлечено 217 должников, возбуждено 195 уголовных дел. На данный момент 530 должников находятся в розыске.

Отметим, что сейчас в структурных подразделениях судебных приставов Тамбовской области находится 6 тысяч исполнительных производств по взысканию алиментов на содержание детей. Из них 1 тысяча приходится на женщин. С начала года судебные приставы взыскали 231 млн рублей задолженности по алиментам.