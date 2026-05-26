В Тамбове вандалы подожгли спортивную коробку

В Тамбове зафиксировали очередной вопиющий случай вандализма — неизвестные подожгли многофункциональную спортивную коробку на улице Кленовой, 66. От огня пострадали 420 плиток резинового покрытия общей площадью больше 100 кв.м. и шесть стеклопластиковых панелей ограждения.

По данным городской администрации, стоимость чей-то «шалости» превышает 500 тысяч рублей. Для поиска виновных подано заявление в полицию. Сейчас спортивный объект непригоден для полноценного использования.

- Площадка на Кленовой,66 была построена по просьбам горожан, регулярно занимающихся спортом на открытом воздухе, в 2023 году, – напомнили в городской администрации.