В фонтане на Привокзальной площади Тамбова повредили светильники и насадки

Фонтан использовали для купания

Фонтан на Привокзальной площади не будет работать до четверга. Воду из него слили, потому что здесь оказались повреждены светильники и насадки.

В городской администрации напоминают, что по дну чаши проложены кабели, соединения, насадки, светильники. Купаться и нырять в фонтанах небезопасно. Это может привести к трагическим последствиям.

- Увы, но многие родители спокойно наблюдают, как их дети залезают в чашу, и не пресекают это, – говорит глава администрации Тамбова Максим Косенков. - Ещё раз прошу всех быть бережными к самим себе и бережливыми к городскому имуществу.