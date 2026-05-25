В Тамбовской области бывшего сотрудника колонии осудили за получение взятки

Прокуратура Сосновского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии. Его признали виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий.

- В ноябре 2024 года подсудимый пронес на территорию исправительного учреждения два мобильных телефона для осужденного, - сообщает прокуратура Сосновского района.

В качестве взятки мужчина получил за свои действия снаряжение для охотничьего оружия стоимостью более 30 тысяч рублей.

Тамбовчанина приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов и органов ФСИН РФ на 3 года.

Ранее взяткодателя приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии особого режима.