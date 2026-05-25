В Тамбове полицейским пришлось ранить в ногу неадекватного мужчину, бросавшегося на людей с ножом

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины. Житель областного центра подозревается в угрозе применения насилия в отношении представителя власти и хулиганстве.

23 мая сотрудники полиции прибыли в Рассказовский сквер Тамбова по сообщению о нарушении общественного порядка.

- Поступило сообщение о мужчине с ножом, который вел себя агрессивно, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

- На неоднократные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий мужчина не реагировал, высказывал в их адрес угрозы физической расправы, демонстрируя при этом нож, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

Мужчина с холодным оружием двигался в сторону полицейских. Стражам правопорядка пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить буяна. Хулиган был ранен в ногу, его задержали и передали медикам.

В настоящее время по ходатайству следствия суд избрал для тамбовчанина меру пресечения в виде заключения под стражу.