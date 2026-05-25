Тамбовчанин отправится в колонию за мошенничество в особо крупном размере

Представитель прокуратуры Октябрьского района Тамбова поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего мужчины. Житель Инжавинского округа признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

В 2024 году ранее судимый за мошенничество тамбовчанин и его товарищ, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, несколько месяцев выманивали деньги у потерпевшей. Взамен мужчины обещали ей оказать содействие в получении различных медицинских документов. Всего злоумышленники присвоили более 5 млн рублей.

Фигурант признал вину частично.

- Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - сообщает прокуратура Октябрьского района города Тамбова.

Кроме того, тамбовчанину придется выплатить 500 тысяч рублей штрафа.