В Тамбове запланирован ремонт электросетей

26 мая в Тамбове в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики планируются отключения света по ряду адресов.

Как сообщает администрация города Тамбова, без света останутся жители по следующим улицам:

9.00-11.30

- Гастелло, д. 48-60;

- Солнечная, д. 5, 7, 6, 12, 14;

- Физкультурников, д. 1, 3, 9, 15, 17, 6-16;

- Фрунзе, д. 13-47, 16-56;

- Солнечная, д. 4-14;

- пр. Физкультурников, 5-13, 4-12;

- пр. 1-й Авиационный, 2-8;

- пр. 2-й Авиационный, 3-7;

- Т. Дерунец, д. 13, 15, 23-59, 2-118;

- Делегатская, д. 9А-17;

- Волжская, д. 9-61, 20-34;

- Семилетки, д. 7-51, 6-138;

- Кавказская, д. 7-37, 2-8;

- Майская, д. 28-66;

13.30-16.30

- Гастелло, д. 107, 109;

- Синева, д. 1-57, 4-62;

- Новикова-Прибоя, д. 5-49, 10-48;

- Осипенко, д. 201, 207;

- Нагорная, д. 1-31;

- Районная, д. 108-126;

9.00-16.00

- пр. 1-й Маратовский, 2-16, 13-21;

- пр. 2-й Маратовский, 2-24, 1-15.