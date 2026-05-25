В Тамбове в аварии получили травмы 13-летний мальчик

В аварии пострадал подросток Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 24 мая в 17 часов 30 минут в районе дома №35 «А» улице Магистральной города Тамбова. 40-летний мужчина, управляя автомобиля «Toyota Rav4», не обеспечил необходимую безопасную дистанцию и столкнулся с «Geely Monjaro», под управлением 51-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получил 13-летний пассажир «GEELY MONJARO», подростка доставили в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.