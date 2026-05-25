НовостиПроисшествия25 мая 2026 11:22

В Тамбовском округе легковушка врезалась в фуру: погиб водитель

Смертельная авария произошла на Новой Ляде
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель по непонятной причине выехал на встречку

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой погиб человек, произошла 24 мая в 7 утра на 13 километре автодороге «Тамбов-Пенза», которая проходит через поселок Новая Ляда, Тамбовского муниципального округа. 73-летний водитель «Lada Granta», по неустановленной причине выехал на встречную полосу и врезался в большегруз «Volvo Fh-Truck 4X2» под управлением 51-летнего мужчины.

- В результате аварии водитель автомобиля «Lada Granta» от полученных травм скончался на месте, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.