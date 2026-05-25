В Тамбовской области в ДТП погибла женщина

На трассе столкнулись две иномарки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария со смертельным исходом произошла 23 мая в час дня на 20 километре автодороге «Мичуринск-Липецк» в Мичуринском муниципальном округе. 22-летний мужчина, управляя автомобилем «Jetour X70plus» при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Renault Duster», под управлением 61-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель «Jetour X70plus» и его 32-летняя пассажирка, а также водитель автомобиля «Renault Duster» с различными травмами были доставлены в больницу имени С.С. Брюхоненко города Мичуринска, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области. – 68-летняя пассажирка «Renault Duster» скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.