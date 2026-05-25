Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 мая 2026 10:50

В Тамбовской области в ДТП погибла женщина

Авария со смертельным исходом произошла на автодороге «Мичуринск-Липецк»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
На трассе столкнулись две иномарки

На трассе столкнулись две иномарки

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария со смертельным исходом произошла 23 мая в час дня на 20 километре автодороге «Мичуринск-Липецк» в Мичуринском муниципальном округе. 22-летний мужчина, управляя автомобилем «Jetour X70plus» при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Renault Duster», под управлением 61-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель «Jetour X70plus» и его 32-летняя пассажирка, а также водитель автомобиля «Renault Duster» с различными травмами были доставлены в больницу имени С.С. Брюхоненко города Мичуринска, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области. – 68-летняя пассажирка «Renault Duster» скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Одна из пассажирок скончалась на месте

Одна из пассажирок скончалась на месте

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.