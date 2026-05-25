20-летнего тамбовчанина задержали за кражу со склада маркетплейса

В Котовске полицейские раскрыли кражу со склада маркетплейса, которая была совершена 28 апреля. Из помещения склада логистического комплекса в пригороде Котовска пропали два компакт-диска.

23 мая сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, 20-летний работник склада был задержан.

- Подозреваемый опрошен, пояснил, что похищенные компакт-диски использовал в личных целях. Похищенное изъято, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит штраф до 80 тысяч рублей либо до 2 лет лишения свободы.