Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 мая 2026 8:56

20-летнего тамбовчанина задержали за кражу со склада маркетплейса

Работник логистического центра забрал себе два компакт-диска
Марина МАКОВЛЕВА

В Котовске полицейские раскрыли кражу со склада маркетплейса, которая была совершена 28 апреля. Из помещения склада логистического комплекса в пригороде Котовска пропали два компакт-диска.

23 мая сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, 20-летний работник склада был задержан.

- Подозреваемый опрошен, пояснил, что похищенные компакт-диски использовал в личных целях. Похищенное изъято, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит штраф до 80 тысяч рублей либо до 2 лет лишения свободы.