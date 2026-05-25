В Тамбовской области руководителя ресурсоснабжающей организации наказали за плохое качество воды

Прокуратура Бондарского района выявила нарушения законодательства о водоснабжении после обращения жительницы районного центра.

Женщина получает воду от водонапорной башни, расположенной в селе Бондари. Сооружение передано в аренду ресурсоснабжающей организации. При этом анализ проб воды, отобранных в доме тамбовчанки, выявил отклонения от нормы.

- Образцы питьевой воды не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, - отметили в прокуратуре Бондарского округа.

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде руководитель ресурсоснабжающей организации по постановлению прокурора привлечен к административной ответственности.

В настоящее время нарушения устранены.