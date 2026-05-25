Тамбовские росгвардейцы около 90 раз выезжали по сигналу «тревога»

С 18 по 24 мая сотрудники вневедомственной охраны в Тамбовской области отработали около 90 выездов на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал «тревога». По итогам было пресечено 7 правонарушений.

По сообщениям из дежурных частей росгвардейцы выезжали три раза.

- За минувшую неделю было пресечено 9 административных правонарушений,

по автоматизированным базам проверено свыше 60 граждан, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - Краж с охраняемых объектов, не допущено.