Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2026 8:18

Сотрудникам тамбовской стройфирмы не выплатили при увольнении расчет

Работникам задолжали около 1,5 миллиона рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура города Котовска на основании поступившего коллективного обращения провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Установлено, что в марте 2026 года сотрудники по собственному желанию уволились из строительной организации, однако при увольнении работодатель не выдал им расчет. Общая сумма задолженности составила около 1,5 миллиона рублей.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании задолженности по выплатам при увольнении, а также компенсации морального вреда. Суд эти требования удовлетворил в полном объеме.

- После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение, – сообщает прокуратура Тамбовской области.