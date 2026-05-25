Сотрудникам тамбовской стройфирмы не выплатили при увольнении расчет

Прокуратура города Котовска на основании поступившего коллективного обращения провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Установлено, что в марте 2026 года сотрудники по собственному желанию уволились из строительной организации, однако при увольнении работодатель не выдал им расчет. Общая сумма задолженности составила около 1,5 миллиона рублей.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании задолженности по выплатам при увольнении, а также компенсации морального вреда. Суд эти требования удовлетворил в полном объеме.

- После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение, – сообщает прокуратура Тамбовской области.