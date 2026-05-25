НовостиОбщество25 мая 2026 8:06

В Тамбове матери погибшего участника СВО отказали в выплатах

Женщина обратилась в прокуратуру с жалобой
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Советского района Тамбова провела проверку после обращения матери погибшего военнослужащего, принимавшего участие в специальной военной операции в составе добровольческого формирования.

Женщина рассказала, что обращалась в уполномоченный орган с заявлением о назначении ежемесячной денежной компенсации, но ей отказали.

Прокурор района направил в Ленинский районный суд города Тамбова иск о признании за заявительницей права на ежемесячную денежную компенсацию.

- Исковые требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены, - подчеркнули в прокуратуре Советского района города Тамбова.