В Тамбове матери погибшего участника СВО отказали в выплатах

Прокуратура Советского района Тамбова провела проверку после обращения матери погибшего военнослужащего, принимавшего участие в специальной военной операции в составе добровольческого формирования.

Женщина рассказала, что обращалась в уполномоченный орган с заявлением о назначении ежемесячной денежной компенсации, но ей отказали.

Прокурор района направил в Ленинский районный суд города Тамбова иск о признании за заявительницей права на ежемесячную денежную компенсацию.

- Исковые требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены, - подчеркнули в прокуратуре Советского района города Тамбова.