В Тамбов прибудет частица мощей блаженной Матроны Московской

Фото Тамбовской епархии

30 мая в Тамбов прибудет ковчег с частицей святых мощей блаженной Матроны Московской. Об этом сообщает пресс-служба Тамбовской епархии.

Встреча святыни состоится в 8.00 на Соборной площади у Спасо-Преображенского кафедрального собора Тамбова. Ковчег пробудет в областном центре до 14 июня.

- Проводы святыни состоятся 14 июня сего года после Божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что частица святых мощей блаженной Матроны Московской прибудет в Тамбов по благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках духовно-просветительской программы «Ритмы веры».