Тамбовчанин, сын которого погиб на СВО, получил выплату с помощью прокуратуры

Кирсановская межрайонная прокуратура помогла отцу погибшего военнослужащего установить право на выплаты.

Установлено, что сын мужчины погиб в 2025 году при выполнении воинского долга. Отец погибшего обратился в ТОГКУ «Центр социальной поддержки граждан» с заявлением о предоставлении единовременной денежной выплаты. Однако учреждение отказало в ее назначении по причине отсутствия у погибшего постоянной регистрации на территории Тамбовской области.

В этой связи межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о признании факта проживания погибшего участника СВО на территории Тамбовской области и права заявителя на единовременные денежные выплаты.

- После вмешательства надзорного ведомства социальные права мужчины восстановлены. Исполнение решения суда поставлено на контроль межрайонным прокурором, – сообщает прокуратура Тамбовской области.