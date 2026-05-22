В Тамбове обрабатывают от клещей Пионерский парк и Ахлебиновскую рощу

Фото администрации города Тамбова

В Тамбове продолжают акарицидную обработку общественных пространств. 22 мая обрабатывают от клещей Пионерский парк, во второй половине дня будут проведены работы в Ахлебиновской роще.

Как уточнили в администрации города Тамбова, препарат безопасен для людей и животных и действует только на кровососущих членистоногих. Однако жителям рекомендуется на некоторое время воздержаться от посещения обработанных территорий.

- В период обработки и в течение двух-трех часов после нее рекомендуется воздержаться от посещения этих зон отдыха, - подчеркнули в городском руководстве.