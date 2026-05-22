НовостиОбщество22 мая 2026 8:55

В Тамбове с художников незаконно взимались взносы за капитальный ремонт

Обитателям мастерских в многоэтажке необоснованно выставлялись счета
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Тамбовской области

Прокуратура Тамбовской области рассмотрела обращение жительницы Тамбова, пожаловавшейся на неправомерное начисление взносов на капитальный ремонт.

В многоэтажке на улице Интернациональной ряд муниципальных нежилых помещений долгое время используется в качестве художественных мастерских.

- Пользователям нежилых помещений необоснованно выставлялись счета на оплату взносов на капитальный ремонт, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Однако взносы платить обязаны только собственники помещений. В связи с этим надзорное ведомство внесло представление в адрес администрации города Тамбова.

В настоящее время неправомерное начисление взносов прекращено, приняты меры к возврату ранее полученных сумм.