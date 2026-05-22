В Тамбовской области нетрезвая женщина набросилась на медработника

Жительница Петровского округа осуждена за нападение на медицинского работника. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

23 ноября 2025 года фельдшер Петровской ЦРБ прибыла по вызову к 44-летней женщине, которая жаловалась на боль в ноге. Больная оказалась нетрезвой. В результате между ней и медработником произошел конфликт.

- Хозяйка дома ударила фельдшера рукой по лицу, схватила за одежду и вытащила ее на порог дома, при этом нанеся телесные повреждения, - отметили в региональной пресс-службе судов.

Суд признал женщину виновной в нанесении побоев и оштрафовал на 5 тысяч рублей.