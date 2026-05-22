НовостиОбщество22 мая 2026 7:28

Тамбовчанину запретили выезд из страны из-за долга по алиментам

Мужчина не перечислял деньги на содержание дочерей
Марина МАКОВЛЕВА

В Октябрьском районном отделении судебных приставов города Тамбова находится исполнительное производство о взыскании алиментов с 50-летнего мужчины. Тамбовчанин обязан выплачивать треть своего дохода двум дочерям. Однако мужчина не платил алименты с марта 2025 года, накопив 119 тысяч рублей долга.

Судебный пристав вынес постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ. Когда тамбовчанину потребовалось вылететь в Республику Беларусь, долг пришлось погасить.

- Мужчина погасил задолженность по алиментам в полном объеме, в том числе исполнительский сбор за несвоевременное исполнения требований исполнительного документа, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

После оплаты ограничение на выезд было отменено.