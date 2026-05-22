Тамбовчанка украла из квартиры знакомой золотые украшения на 200 тысяч рублей

В Мичуринске в полицию поступило заявление о пропавших драгоценностях. Местная жительница рассказала, что отсутствовала дома некоторое время, приехав же, обнаружила пропажу.

Из ее дома были похищены браслеты, серьги, кольца, цепочки из золота общим весом почти 43 грамма. Ущерб составил 200 тысяч рублей.

Полицейские заподозрили 33-летнюю знакомую потерпевшей. Ее доставили в отдел полиции, женщина дала признательные показания.

Тамбовчанка рассказала, что часто бывала в гостях у подруги и знала, где та хранит свои украшения. Когда знакомая попросила ее присмотреть за квартирой и оставила ключи, у женщины созрел преступный план.

- Злоумышленница остро нуждалась в деньгах и решила быстро найти их путем кражи ювелирных изделий и последующей сдачи в ломбард, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело.