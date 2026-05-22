Тамбовчанин лишился денег и машины, задолжав банку

Суд Староюрьевского округа вынес решение по взысканию кредита. Установлено, что в октябре 2023 г. банк выдал мужчине кредит на 914 048 руб. под 14,9% годовых на 1096 дней под залог автомобиля.

Долг мужчина не выплачивал и накопил задолженность в 441 023,58 руб. с 2024 г. по 2026 г. Банк направил ответчику уведомление о возврате долга, но еготребование выполнено не было.

Кредитная организация просила взыскать 441 023,58 руб. за 2024-2026 гг., а также 33 525,59 руб. госпошлины, а также взыскать с ответчика залог – автомобиль путем продажи с публичных торгов.

- Требования банка суд удовлетворил полностью, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.