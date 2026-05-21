Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 мая 2026 14:40

В Тамбовской области мужчина, устроивший смертельную аварию на трассе, получил условный срок

Один из пассажиров погиб, второй получил серьезные травмы
Марина МАКОВЛЕВА

Сампурский районный суд вынес приговор мужчине, устроившему смертельную аварию.

В сентябре 2023 года подсудимый ехал по федеральной трассе. Превысив скорость, мужчина начал маневр обгона. Чтобы избежать столкновение с автомобилем, совершающим обгон экскаватора-погрузчика, он вернулся на свою полосу и врезался в заднюю часть экскаватора.

- В результате столкновения пассажир автомобиля погиб, а второму пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно и лишению прав на 1,5 года.

В пользу каждого из потерпевших он выплатит 1 млн рублей компенсации морального вреда.