В Тамбовской области мужчина, устроивший смертельную аварию на трассе, получил условный срок

Сампурский районный суд вынес приговор мужчине, устроившему смертельную аварию.

В сентябре 2023 года подсудимый ехал по федеральной трассе. Превысив скорость, мужчина начал маневр обгона. Чтобы избежать столкновение с автомобилем, совершающим обгон экскаватора-погрузчика, он вернулся на свою полосу и врезался в заднюю часть экскаватора.

- В результате столкновения пассажир автомобиля погиб, а второму пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно и лишению прав на 1,5 года.

В пользу каждого из потерпевших он выплатит 1 млн рублей компенсации морального вреда.