В Уварово изменяться маршруты городских автобусов

В Уварово в связи с перекрытием движения по улице Шоссейной изменятся маршруты автобусов №1 и №2. Об этом рассказали в администрации города.

В связи с подготовкой и проведением фестиваля «Кадетская симфония» с 15.00 часов 22 мая запретят проезд по улице улицы Шоссейной. В связи с этим движение автобусов будет осуществляться по следующим маршрутам:

автобус №1 от остановки Центр будет следовать по улицам Первомайской, Б. Садовой, Интернациональной и далее по обычному маршруту,

автобус №2 от остановки Центр будет следовать по улицам Первомайской, Б. Садовая, Интернациональной с разворотом у здания Уваровского политехнического колледжа и далее по обратному маршруту.

Уточняется, что в рамках измененных маршрутов автобусы будут останавливаться в следующих пунктах:

- "магазин "Светлана" (Первомайская),

- "поворот на Уваровскую ЦРБ" (Первомайская),

- "Пенсионный фонд" (Б. Садовая),

- "Стадион " (Б. Садовая).