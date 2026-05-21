В Тамбовской области выявили 135 зараженных клещей

В Тамбовской области с начала сезона к врачам обратились 725 человек, пострадавших от укусов клещей, среди которых 263 ребенка. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по региону.

Треть нападений зафиксирована в черте населенных пунктов, еще почти столько же - на территории домовладений и приусадебных участков.

Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» провели исследование 314 клещей.

- Положительный результат получен в 135 случаях (42%), из них на клещевой боррелиоз - в 89 случаях (66%), на гранулоцитарный анаплазмоз человека - в 46 случаях (34%), - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

На данный момент акарицидные мероприятия проведены в местах массового пребывания населения на площади 400,75 га.