У тамбовчанина изъяли 160 граммов марихуаны

Вечером 18 мая в Тамбове сотрудники наркоконтроля обнаружили у 32-летнего местного жителя вещество, похожее на наркотическое.

- Сотрудники полиции изъяли наркотики, схожие с марихуаной, общим весом более 160 граммов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Вещество направлено на экспертизу. Устанавливается причастность злоумышленника к аналогичным деяниям и возможные участники распространения запрещенных веществ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Тамбовчанину может грозить до 10 лет лишения свободы.