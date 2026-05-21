В центре Тамбова перекроют движение на время проведения забега

22 и 23 мая в Тамбове ограничат движение на время проведения X Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Об этом рассказали в администрации города.
Так, с 19.00 22 мая запрещены остановка и стоянка транспорта по следующим улицам:
- Студенецкая набережная (обе стороны) от Советской до К. Маркса;
- К. Маркса (обе стороны) от Студенецкой набережной до Кронштадтской;
- Интернациональная (обе стороны) от Советской до Носовской;
- Кронштадтская (обе стороны) от Советской до Базарной.
Кроме того, с 6.00 23 мая будет перекрыто движение транспорта по следующим участкам:
- Студенецкая набережная от Советской до К. Маркса;
- К. Маркса от Студенецкой набережной до Кронштадтской;
- Интернациональная от Советской до Носовской.
Также с 6.00 23 мая в городе запрещено движение транзитного транспорта и автомобилей, перевозящих взрывчатые, опасные и ядовитые грузы.
Уточняется, что ограничения будут действовать до окончания полумарафона.