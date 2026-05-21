В Тамбове стартовала приемка школьных лагерей

В Тамбове стартовала приемка пришкольных лагерей, которые начнут работать уже с 28 мая. В течение смены, которая продлится до 26 июня, здесь отдохнут больше 5,8 тысяч детей.

В течение трех дней межведомственная комиссия, в состав которой вошли сотрудники администрации, УМВД по городу Тамбову, организаторы школьного питания, председатель городского родительского собрания, ведущий эксперт Росдетцентра, проверят 34 лагеря с дневным пребыванием детей. По итогам приемки должны быть подписаны акты готовности к работе.

- Лагеря будут работать на базе 26 школ и трех организаций дополнительного образования. В том числе впервые в Детско-юношеском центре Тамбова, – сообщает пресс-служба администрации города.