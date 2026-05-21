В Тамбовской области в ДТП погибла 72-летняя женщина

Пенсионерка скончалась в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария со смертельным исходом произошла 20 мая в 23 часа 20 минут на 545 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Жердевском муниципальном округе. 45-летний водитель автомобиля «Ford Tranzit» выехал на встречную полосу там, где это не запрещено и столкнулся с движущимся навстречу «Mazda MPV» под управлением 72-летнего мужчины.

- После аварии водителя автомобиля «Ford Tranzit» и его 53-летний пассажир с различными травмами на автомобиле скорой помощи были доставлены в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области. - Водителя автомобиля «Mazda MPV» и его 72-летнюю пассажирку также госпитализировали, но спасти женщину медики не смогли.