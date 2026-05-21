В Тамбове из-за дефекта дороги пострадала девушка-водитель

В ДТП пострадала водитель Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой получила травмы 26-летняя девушка, произошла 20 мая в 16 часов 44 минут на 1 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Подъезд к городу Котовску», которая проходит через Тамбов, 26-летняя водитель автомобиля «Toyota Pixis Space» из-за дефекта дорожного покрытия потеряла управление и съехала в кювет.

- В результате ДТП водителя с различными травмами доставили в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.