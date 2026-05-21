Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2026 9:41

В доход государства обращены 4,3 млн рублей, оставшихся от умерших тамбовчан

Деньги остались на счету социального учреждения и не были востребованы родственниками
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратурой Знаменского района проведена проверка соблюдения законодательства о государственной собственности в деятельности социального учреждения. При этом выяснилось, что на лицевом счете организации находятся деньги умерших постояльцев, у которых не осталось родственников.

- Никто не вступил в права наследования этих денежных средств, - пояснили в прокуратуре Знаменского района.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании данных средств выморочным имуществом и обращении их в доход государства. Судом требования прокурора удовлетворены.

В бюджет Российской Федерации было перечислено более 4,3 млн рублей.