В доход государства обращены 4,3 млн рублей, оставшихся от умерших тамбовчан

Прокуратурой Знаменского района проведена проверка соблюдения законодательства о государственной собственности в деятельности социального учреждения. При этом выяснилось, что на лицевом счете организации находятся деньги умерших постояльцев, у которых не осталось родственников.

- Никто не вступил в права наследования этих денежных средств, - пояснили в прокуратуре Знаменского района.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании данных средств выморочным имуществом и обращении их в доход государства. Судом требования прокурора удовлетворены.

В бюджет Российской Федерации было перечислено более 4,3 млн рублей.