В Тамбове произошло столкновение легковушки и мотоцикла

Авария с участием мотоцикла произошла 20 мая в 12 часов 55 минут в районе дома №25 по улице Студенецкая Набережная в Тамбове. 34-летний водитель автомобиля «Lada Vesta» при развороте не занял крайнее левое положение на дороге и столкнулся с попутным мотоциклом «Kawasaki» под управлением 25-летнего водителя.

- В результате аварии мотоциклиста с различными травмами на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.