НовостиПроисшествия21 мая 2026 9:26

В Тамбовской области осудили мужчину, укравшего на трассе датчики с асфальтоукладчика

Подсудимый возместил ущерб, но все равно получил 1,5 года строгого режима
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбовской области осужден мужчина, признанный виновным в краже.

В сентябре 2025 года злоумышленник украл с асфальтоукладчика на автодороге Р-22 «Каспий» в Первомайском округе четыре ультразвуковых датчика, принадлежащих ООО «Белдорстрой».

- Потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму около 900 тысяч рублей, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Подсудимый возместил ущерб и признал вину. Первомайский районный суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.