Тамбовчанин истязал сына и пасынка

В суде вынесли приговор тамбовчанину, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

На следствии и в суде установили, что мужчина, понимая, что сын и пасынок в силу возраста находятся в беспомощном состоянии и не способны самостоятельно защитить себя и оказать сопротивление, систематически применял к ним недопустимые методы воспитания, влекущие физические и нравственные страдания.

О преступных действиях стало известно во время процессуальной проверки по факту безвестного исчезновения одного из подростков. Когда юношу нашли, следователи выяснили причину его нежелания возвращаться домой. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило показания мальчика.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, – сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного компенсацию морального вреда в размере по 200 000 руб. в пользу каждого мальчика.