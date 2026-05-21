В Тамбовской области выявлена партия свинины неизвестного происхождения

Специалисты управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявили нарушения при сертификации мяса и субпродуктов.

В ходе мониторинга компонента «Меркурий» ФГИС «ВетИС» было установлено, что 4 мая специалист государственной ветеринарной службы Тамбовской области оформил два ветеринарных сопроводительных документа на выработку пищевых продуктов: 270 кг свинины и 5 кг свиных субпродуктов.

- При оформлении транзакции «переработка/производство» не была указана информация о сырье, из которого произведена продукция, - отметили в управлении.

Хозяйствующему субъекту объявлено предостережение. Специалисту государственной ветеринарной службы направлено предупреждение.