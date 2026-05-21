Тамбовчанину пришлось заплатить налоги, чтобы не лишиться иномарки

Фото УФССП России по Тамбовской области

53-летний тамбовчанин задолжал 137 тысяч рублей по налогам. Исполнительное производство находилось в отделении судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам.

После предупреждения со стороны судебного пристава мужчина продолжал уклоняться от оплаты задолженности.

В ходе рейда сотрудник ведомства наложил арест на машину должника марки «Kia Ceed». Данная мера оказалась действенной.

- Мужчина погасил задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор на сумму 16 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.