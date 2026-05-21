В Тамбовской области отцу погибшего участника СВО отказали в выплатах

Прокуратура Мучкапского района провела проверку по обращению местного жителя, который является членом семьи погибшего ветерана боевых действий.

Сын тамбовчанина погиб в 2023 году при выполнении долга в зоне проведения специальной военной операции. Он был награжден орденом Мужества посмертно.

- Пожилой мужчина обратился с заявлением о назначении ежемесячной денежной компенсации. Однако ему было отказано, - рассказали в прокуратуре Мучкапского района.

Причиной отказа стало отсутствия документов, подтверждающих факт пребывания погибшего сына в добровольческом формировании.

Прокуратура обратилась в суд с иском, требуя обязать уполномоченный орган назначить выплату. Суд удовлетворил данные требования в полном объеме.