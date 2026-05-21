НовостиОбщество21 мая 2026 7:19

В Тамбовской области отцу погибшего участника СВО отказали в выплатах

Прокуратура через суд отстояла права пожилого мужчины на ежемесячную компенсацию
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Мучкапского района провела проверку по обращению местного жителя, который является членом семьи погибшего ветерана боевых действий.

Сын тамбовчанина погиб в 2023 году при выполнении долга в зоне проведения специальной военной операции. Он был награжден орденом Мужества посмертно.

- Пожилой мужчина обратился с заявлением о назначении ежемесячной денежной компенсации. Однако ему было отказано, - рассказали в прокуратуре Мучкапского района.

Причиной отказа стало отсутствия документов, подтверждающих факт пребывания погибшего сына в добровольческом формировании.

Прокуратура обратилась в суд с иском, требуя обязать уполномоченный орган назначить выплату. Суд удовлетворил данные требования в полном объеме.