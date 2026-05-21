Росгвардейцы помогли тамбовчанке, попавшей в ДТП

Росгвардейцы помогли извлечь водителя из машины

Сотрудники СОБР «Таран» Управления Росгвардии по Тамбовской области оказали экстренную помощь женщине-водителю, пострадавшей в ДТП на автодороге Котовск-Тамбов.

Возвращаясь с тактико-специальной тренировки, бойцы спецподразделения стали очевидцами аварии. Машина оказалась в кювете, а водитель оказалась заблокированной внутри автомобиля и просила помощи.

- Росгвардейцы с помощью имеющихся подручных средств помогли приехавшим спасателям освободить пострадавшую, а после на носилках перенесли в машину скорой помощи, – сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области