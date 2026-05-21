Тамбовчанин получил 3 года колонии за кражи и хранение конопли

Мордовским районным судом вынесен обвинительный приговор местному жителю, признанному виновным в хранении конопли и двух квартирных кражах.

Осенью 2024 года мужчина сорвал части дикорастущей конопли, которые хранил для себя.

- Позднее он был задержан сотрудниками полиции за распитие спиртных напитков, и при досмотре у него нашли 7,9 грамма наркотиков, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Кроме того, в июле 2025 года тамбовчанин обокрал два дома, вынеся оттуда бензопилу, телевизор и обогреватель. После этого он был задержан сотрудниками полиции.

Подсудимый признал вину и раскаялся, он также частично возместил ущерб одному из потерпевших. Мужчину приговорили 3 годам колонии строгого режима.