Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 мая 2026 9:52

В Тамбове на улицы вышли поливальные машины

Обработка дорог спасает разогретый солнцем асфальт от деформации
Марина МАКОВЛЕВА
Фото администрации города Тамбова

Фото администрации города Тамбова

В связи с аномально теплой погодой, которая держится в Тамбове уже несколько дней, на линию вышли поливальные машины.

- Улицы проливают с 10 до 18 часов, когда солнце светит наиболее ярко, - рассказали в пресс-службе администрации областного центра.

Эта мера помогает не только защитить жителей от жары и пыли, но и спасти размягчившийся асфальт от деформации под колесами транспорта.

Уточняется, что поливальные машины начинают работу, когда температура за окном превышает +25 градусов. Работа ведется на основных магистралях областного центра с интенсивным движением - Советской, Интернациональной, Пролетарской, Астраханской, К. Маркса, Мичуринской, Чичерина, Агапкина, Магистральной.