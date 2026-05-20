В Тамбове на улицы вышли поливальные машины

Фото администрации города Тамбова

В связи с аномально теплой погодой, которая держится в Тамбове уже несколько дней, на линию вышли поливальные машины.

- Улицы проливают с 10 до 18 часов, когда солнце светит наиболее ярко, - рассказали в пресс-службе администрации областного центра.

Эта мера помогает не только защитить жителей от жары и пыли, но и спасти размягчившийся асфальт от деформации под колесами транспорта.

Уточняется, что поливальные машины начинают работу, когда температура за окном превышает +25 градусов. Работа ведется на основных магистралях областного центра с интенсивным движением - Советской, Интернациональной, Пролетарской, Астраханской, К. Маркса, Мичуринской, Чичерина, Агапкина, Магистральной.