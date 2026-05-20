В Рассказово продолжают устранять аварию на сетях водоснабжения

В Рассказово продолжаются работы по устранению аварии на улице Парниковской. На данный момент подача воды в большей части города восстановлена по резервной схеме. Однако давление в сети пока снижено — именно поэтому вода может не доходить до верхних этажей многоквартирных домов.

С 6 часов для жителей организовали подвоз технической воды в районы с временными ограничениями.

- Сейчас критически важно использовать ресурс рационально, – обращаются к жителям в администрации Рассказово. - Использование воды для полива придомовых территорий в период аварийных ограничений не только нецелесообразно, но и несправедливо по отношению к тем, кто сейчас лишен возможности элементарно набрать чайник.