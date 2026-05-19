В Тамбове молодой человек увидел незапертую машину и поехал кататься

18 мая в Тамбове сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль, за рулем которого находился 22-летний молодой человек без прав.

Как выяснилось, ночью подозреваемый проходил по улице и увидел автомобиль «Дэу Некси», оставленный владельцем с незапертой дверцей.

- По его словам, он хотел приобрести машину, но не дождался совершения сделки с владельцем, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Транспортное средство не повреждено. Возбуждено уголовное дело об угоне. Тамбовчанину может грозить до 5 лет лишения свободы.

У слову, злоумышленник уже был судим за кражу, грабеж и угон автомобиля.