Над Тамбовской областью ликвидированы вражеские беспилотники в ночь на 19 мая

В течение прошедшей ночи над территорией Тамбовской области дежурные средства ПВО сбили как минимум один украинский беспилотник. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Кроме того, вражеские БПЛА были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Московской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

- Перехвачены и уничтожены 315 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - отметили в ведомстве.