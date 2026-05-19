В Тамбовской области в этом году произошло 15 аварий с участием животных

За 5 месяцев 2026 года в Тамбовской области зафиксировано 16 дорожно-транспортных происшествий с участием диких копытных животных. Только за последние сутки произошло 3 наезда в зоне действия дорожного знака «Дикие животные».

В период, когда самки приносят потомство, возрастает риск выхода крупных диких животных на проезжую часть. Вероятность появления животных как в дневное, так и в ночное время остаётся высокой. Чаще всего выходы, к примеру, лосей фиксируются на участках дорог, прилегающих к лесным массивам, а также рядом с сельскохозяйственными угодьями в период созревания культур, когда стебли растений ещё низкие.

В вечернее и ночное время видимость ограничена светом фар автомобиля, а при высокой скорости значительно снижается шанс избежать столкновения. Соблюдайте установленный скоростной режим, особенно в тёмное время суток, выбирайте безопасную скорость движения и обращайте внимание на предупреждающие дорожные знаки.

В минэкологии области напоминают, если произошло ДТП, в первую очередь необходимо сообщить о происшествии по номеру экстренных служб: 112. Не подходите к животному, даже если хотите помочь. Раненое дикое животное может быть крайне опасным.

Дополнительно можно сообщить о происшествии по телефону: 8 (915) 888-01-19.