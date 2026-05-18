НовостиПроисшествия18 мая 2026 14:53

Тамбовчанка зарезала соперницу во время застолья

30-летняя женщина скончалась на месте
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летней женщины. Местная жительница обвиняется в убийстве.

Трагедия произошла 2 марта.

- Обвиняемая вместе с сожителем и знакомой употребляли спиртные напитки на кухне квартиры. Во время застолья между женщинами произошла ссора, - прокомментировали в прокуратуре Советского района города Тамбова.

Конфликт закончился печально, одна их женщин схватилась за нож.

- Обвиняемая на почве ревности причинила ножевое ранение брюшной полости соседке своего сожителя по общежитию, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

30-летняя потерпевшая скончалась на месте.

В настоящее время по ходатайству следствия тамбовчанке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Доказательства, собранные следователями, позволяют направить уголовное дело в суд.