Тамбовчанина осудили за нападение на знакомого

В Моршанске 67-летнего мужчину осудили за угрозу убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

В ноябре 2025 года нетрезвый подсудимый встретил знакомого, с которым имел неприязненные отношения.

- Подсудимый подошел к потерпевшему и нанес ему удар ножом в грудную клетку, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Экспертиза заключила, что здоровью потерпевшего был причинен легкий вред.

В суде тамбовчанин признал свою вину только в нанесении ножевого ранения, но не в угрозе убийством. Тем не менее мировой судья судебного участка города Моршанска пришел к выводу о доказанности вины по обеим статьям. Мужчину приговорили к 1,5 годам ограничения свободы.