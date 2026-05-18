В Тамбовской области 16-летний подросток погиб в ДТП с мотоциклом

Мальчик скончался в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария со смертельным исходом произошла 17 мая в 20 часов 25 минут в поселке Первомайский. 16-летний водитель кроссового мотоцикла PROGASI SUPER MAX250 при движении по улице Больничная районного поселка Первомайский по неустановленной причине съехал на левую обочину и врезался в дерево.

- В результате ДТП подросток получил телесные повреждения, был доставлен в Первомайскую центральную районную больницу, где от полученных травм скончался, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Прокуратура контролирует ход проверки, организованной следственным органом по факту ДТП, и выяснение всех обстоятельств случившегося.