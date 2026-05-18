Тамбовчанин на мопеде попал под машину

17-летний подросток оказался в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

17 мая в восемь часов вечера в районе дома №10 на бульваре Энтузиастов города Тамбова 67-летняя водитель автомобиля ЛАДА ЛАРГУС при повороте налево на разрешающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке не уступила дорогу и столкнулась с движущимся навстречу мопедом АЛЬФА под управлением семнадцатилетнего подростка (имеет водительское удостоверение категории «М», был в защитном мотошлеме).

- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель мопеда, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.